הותר לפרסום: אירוע בטחוני חריג ברצועת עזה

אירוע בטחוני חריג התרחש ברצועת עזה מוקדם יותר היום. בצה"ל הודיעו כי הם חוקרים את נסיבות האירוע

הלחימה ברצועת עזה נמשכת: דובר צה"ל עדכן הערב (ג') כי מוקדם יותר היום נפצע לוחם צה"ל באורח בינוני כתוצאה מירי במרכז רצועת עזה.

מיד לאחר האירוע, הלוחם קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח ופונה בהמשך באמצעות מסוק לפינוי נפגעים לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. הודעה נמסרה למשפחתו.

בדיקת נסיבות האירוע

בשלב זה, בצה"ל בודקים את נסיבות הירי שהוביל לפציעה, ובוחנים האם מדובר בירי צלפים, היתקלות עם מחבלים או נסיבות מבצעיות אחרות במרחב מרכז הרצועה, שבו פועלים הכוחות לטיהור תשתיות טרור.

האירוע מצטרף לפעילות האינטנסיבית של כוחות צה"ל ברחבי הרצועה, המשלבת פעולות הנדסיות, פשיטות ממוקדות וטיהור מרחבים מאיומים תת-קרקעיים ועיליים. בצה"ל מדגישים כי הכוחות ממשיכים במשימתם בנחישות תוך שמירה על דריכות מבצעית גבוהה בכלל הגזרות.