חיבוק מימין ומשמאל: ברק סרי פרסם פוסט מטלטל

איש התקשורת ברק סרי שיתף היום (ג') את עוקביו בפוסט כואב וחשוף המוקדש לבתו יובל ז"ל, שהייתה אמורה לחגוג היום את יום הולדתה ה-32.

"ליובלי שלי, בתי האהובה, יש היום יום הולדת", כתב סרי בפתח דבריו. "אנחנו אנשים רגילים, אבל יובלי שלנו היתה צדקת. צדקת אמיתית, טהורה, יפיפיה מבפנים ומבחוץ. כל מי שהכיר אותה יודע כמה שזה נכון".

"נתנה וסייעה מכל הלב"

בפוסט תיאר סרי את דמותה המיוחדת של יובל, שהקדישה את זמנה ומרצה למען האחר. "היא הקדישה את חייה לנזקקים, מכל הלב, מכל הנשמה. נתנה, סייעה, כאבה את כאבם", כתב בכאב. הוא הוסיף כי יובל לא ידעה מנוח עד שהצליחה לעזור לכל אדם שפנה אליה בבקשת סיוע.

לדבריו, בעוד שכל השנה התמקדה יובל בנתינה לאחרים, יום אחד בשנה היה מוקדש לה – יום ההולדת שלה, אותו נהגה לחגוג בשמחה גדולה.

"חוגגת בשמיים כמו מלאך"

למרות הגעגוע הקשה, סרי בחר לסיים את דבריו בנימה של אמונה ותקווה על מקומה של בתו בעולם הבא. "אין לי ספק שגם היום היא חוגגת בשמיים, כמו שרק היא יודעת לחגוג: קורנת, סוחפת, אהובה, כמו מלאך אמיתי".

יובל סרי ז"ל נפטרה לפני כשנה וחצי לאחר מאבק במחלה קשה, ומאז פועל אביה להנצחת זכרה ולשימור מורשת החסד והנתינה שהותירה אחריה. "לעולם תהיי בליבנו יובלי", סיכם האב את המכתב המרגש לבת שאיננה.