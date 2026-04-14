"הוא כבר הלך לגדר החשמלית" הסיפור מהשואה שלא סופר מעולם

זה סיפור שכמעט לא סופר מעולם על רגע אחד בין חיים למוות במחנה ריכוז.

ד"ר סיני הישראלי, תושב הר ברכה, שיתף לראשונה היום עדות אישית ומצמררת על הישרדותו של אביו ר' אהרון שרפר ז"ל בשואה.



הבחירה מול הגדר החשמלית

סיפור אחד לדבריו, נחרט בזיכרונו יותר מכל סיפור. הוא כל כך יוצא דופן עד שלדבריו היה מתקשה להאמין לו אילולא שמע אותו מאביו עצמו "השואה כולה נשמעת לפעמים כמו סיפור דמיוני, שקשה להכיל"

האירוע התרחש במחנה הריכוז , אליו נשלח אביו לאחר שעבר שורת מחנות עבודה. בשלב הזה, הוא כבר הוגדר כ"מוזלמן" (כינוי לאסירים תשושים ורעבים עד כדי אובדן הרצון לחיות)

"הוא אמר לעצמו: 'אני הולך אל הגדר, אגע בחוט החשמל ואסיים עם זה'" משחזר ד"ר הישראלי "הוא פשוט כבר לא היה מסוגל לשאת את הסבל."

בדרכו אל הגדר, עצר לרגע.

"לפני שאני הולך למות אלך לשירותים" חשב לעצמו, הוא ידע שזרם החשמל יגרום לאיבוד שליטה בגוף ולא רצה שחבריו ייאלצו להתמודד עם מראה כזה.

מפגש עם הקדושה במקום הנמוך ביותר

בתוך השירותים, הוא חיפש פיסת נייר. בין הלכלוך מצא פיסת קלף קטנה אך עד מהרה הבין שלא מדובר בנייר רגיל.

"זה היה קטע קטן עם הפסוק: 'קדושים תהיו כי קדוש אני'" מספר ד"ר הישראלי "הוא קרא את המילים ונכנס להלם מוחלט. באותו רגע הוא החליט: הוא לא שם קץ לחייו"

כששמע את הסיפור מאביו אמר לו: "כמה מזל שמצאת את הפתק הזה אחרת אני לא הייתי כאן היום"

לדבריו, מדובר ברגע עוצר נשימה של אמונה שבו הרצון לסיים חיים נעצר באחת, בעקבות תזכורת פתאומית של גילוי אלוקות

"הוא לא סיפר לאף אחד"

"אבי, זכרונו לברכה, שיתף אותי בדברים רבים ואני מאמין שהייתי האדם היחיד שלו סיפר אותם לאורך חייו" מספר ד"ר הישראלי

"הוא אפילו העביר פעם אחת הרצאה על כך, כשהייתי מורה, אבל לאחר מכן היה מזועזע ונפגע נפשית במשך ימים עד שאמי אסרה עליו לדבר שוב על זיכרונותיו מהשואה בפני תלמידים"

"הסיפור הזה מלווה אותי כל חיי" הוא מסכם.