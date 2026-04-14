חריג | אחרי הזעם בימין: בג"ץ משנה את החלטתו

אחרי החלטת בג"ץ שעוררה זעם בימין ואף קריאות לעלייה המונית בירושלים, בג"ץ פרסם לפני זמן קצר את ההחלטה החדשה שלו

לקראת הדיון המכריע בעתירות נגד ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פרסם היום (ג') בית המשפט העליון החלטה המבהירה את סדרי הדיון ודוחה ניסיונות להתערבות חיצונית במהלך הטיעונים.

בהחלטה שניתנה על ידי הרכב מורחב של תשעה שופטים בראשות הנשיא יצחק עמית, נדחתה על הסף בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל זכות טיעון בדיון. השופטים הבהירו כי בקשתה של ח"כ גוטליב אינה נסמכת על שום מקור חוקי המאפשר לחבר כנסת שאינו צד רשמי להליך להשתתף בטיעונים בעל פה.

"הבקשה אינה מעוגנת בסדרי הדין"

השופטים הדגישו כי מתן אפשרות לחברת כנסת לטעון בדיון עלולה ליצור תקדים בעייתי. "הבקשה אינה מעוגנת בסדרי הדין", נכתב בהחלטה. בבית המשפט הסבירו כי קבלת הבקשה תפתח פתח לבקשות דומות מצד חברי כנסת אחרים, דבר שישבש את סדרי הדיון התקינים בעתירות המורכבות ממילא.

מלבד ח"כ גוטליב, נדחתה גם בקשה של גורם נוסף ("עו"ד פנחס") לבצע הקלטה עצמאית של הדיון, תוך הבהרה כי הדיון יתועד בדרכים המקובלות על ידי בית המשפט.

הגבלות על כניסת הקהל: רק 2 נציגים לכל קבוצה

סוגיה נוספת שקיבלה מענה בהחלטה היא נוכחות הקהל באולם. לאור הרגישות הציבורית והצורך בשמירה על הסדר, קבעו השופטים הגבלות מחמירות על כניסת העותרים והקהל הרחב.

לפי ההחלטה, כל קבוצת עותרים (המייצגת עשרות אנשים בכל עתירה) תוכל להכניס לכל היותר שני נציגים מטעמה לאולם הדיונים. השופטים ציינו כי מדובר בצעד הכרחי כדי לאפשר את קיום הדיון בצורה מכובדת ויעילה, במיוחד לאור העובדה שעל ספסל המשיבים יושבים בכירי הממשלה והייעוץ המשפטי.

הדיון, שעוסק בעתירות נגד מינויים והתנהלות הממשלה וזרועות הביטחון, יתקיים תחת אבטחה ובהרכב שיכלול בין היתר את המשנה לנשיא נעם סולברג ואת השופטים ברק-ארז, וילנר, שטיין וכבוב.