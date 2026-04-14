פיצוץ והרס אדיר: מנהרת ענק הושמדה ברצועת עזה. צפו

לוחמי יהל"ם וחטיבת "אגרוף הברזל" פשטו על רשת מנהרות חמאס, השמידו תשתיות נפץ וסיכלו מטענים נגד כוחותינו

כוחות צה"ל ממשיכים לפעול לסיכול איומים ברצועת עזה גם בצל מתווה הפסקת האש. בסוף השבוע האחרון, לוחמי צוות הקרב של חטיבת "אגרוף הברזל" (205) בשיתוף עם יחידת יהל"ם, השלימו מבצע הנדסי לטיהור תשתיות טרור במרחב צפון הרצועה.

הפעילות, שהתבצעה תחת פיקוד אוגדה 252 מזרחית ל"קו הצהוב", התמקדה בהשמדת יכולות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חמאס שנותרו במרחב.

דובר צה"ל

מוקשים וחומרים לייצור מטענים

במהלך המבצע השמידו הכוחות ארבעה תוואים תת-קרקעיים נפרדים, המשתרעים לאורך כולל של כ-800 מטרים. בתוך המנהרות חשפו הלוחמים חדרי שהייה מאובזרים וציוד רב שנועד לאפשר למחבלים שהות ממושכת מתחת לפני השטח.

בנוסף לציוד הלוגיסטי, איתרו הכוחות במקום מוקשים וחומרים כימיים ששימשו את חמאס להכנת מטעני חבלה נגד כוחות הצבא הפועלים באזור.

שמירה על הנחיות הפסקת האש

בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להנחיות ומתווה הפסקת האש, אך מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על הביטחון. השמדת התוואים הללו מהווה נדבך נוסף במאמץ המתמשך לטיהור המרחב מתשתיות חמאס ומניעת יכולת ההתחמשות המחודשת של הארגון.