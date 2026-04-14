סגירת מעגל בבינת ג'בייל: חוסלה חולייה שירתה לעבר הלוחמים

הלילה (בין שני לשלישי) במהלך פעילות מבצעית של צוות הקרב החטיבתי של הצנחנים במרחב בינת ג'בייל, נתקלו הכוחות בחוליית מחבלים שמנתה שלושה חמושים. המחבלים פתחו באש לעבר הכוח, ובין הצדדים התפתח קרב יריות פנים אל פנים.

החיסול בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

הלוחמים הגיבו במהירות ובנחישות: בשלב הראשון: הלוחמים השיבו באש לעבר מקורות הירי. בסיוע צמוד של ירי טנקים ותקיפות אוויריות, חוסלו שני מחבלים במקום. הריסת התשתית: כוחות צה"ל תקפו והשמידו את המבנה ממנו פעלה החוליה.

המחבל ניסה לברוח וחוסל מהאוויר

מחבל שלישי, שניסה להימלט מהזירה בחסות חילופי האש, זוהה תוך זמן קצר על ידי הכוחות. הוא הותקף מהאוויר וחוסל, ובכך הושלמה השמדת החוליה כולה.

הפעילות בבינת ג'בל (צילום: דובר צה"ל)

במהלך ההיתקלות הקשה נפצעו עשרה מלוחמי החטיבה: 3 לוחמים נפצעו באורח קשה. לוחם אחד נפצע באורח בינוני. 6 לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.