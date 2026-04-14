אזהרה חמורה ליממה הקרובה: אל תצאו מהבית

השירות המטאורולוגי פרסם התראה מוקדמת צהובה על עומס חום בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, ב- 15/04 מהשעה 14:00 בצהריים עד השעה 18:00 בערב.
למה ניתן לצפות
יתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום.
יתכנו תנאים סביבתיים לא נוחים לחולים כרוניים, אנשים הנמצאים בטיפול רפואי ואנשים מבוגרים.
יתכנו תנאי עבודה קשים לאנשים העובדים מחוץ למבנים ממוזגים.
תיתכן פגיעה זמנית באספקת החשמל.
כיצד מומלץ להתנהג
יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.
בשעות השיא של החום מומלץ לשהות במקום מוצל ומאוורר או שיש בו מיזוג אוויר.
מומלץ להקפיד לשתות מים בכמות ראויה.
מומלץ כי הנוהגים ברכב יעצרו מדי פעם להתרעננות.
במידה ונדרש לצאת החוצה, יש להקפיד לחבוש כובע רחב שוליים וללבוש בגדים בהירים.
אין להישאר או להשאיר אדם או בעלי חיים ברכב שאינו ממוזג וחלונותיו סגורים.
לגבי אנשים מבוגרים, מומלץ שבני משפחה ושכנים יבדקו את שלומם.
תגובות