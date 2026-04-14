כ"ז ניסן התשפ"ו
אזהרה חמורה ליממה הקרובה: אל תצאו מהבית
עומס חום צילום: שאטרסטוק

השירות המטאורולוגי פרסם התראה מוקדמת צהובה על עומס חום בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, ב- 15/04 מהשעה 14:00 בצהריים עד השעה 18:00 בערב.

למה ניתן לצפות

  • יתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום.

  • יתכנו תנאים סביבתיים לא נוחים לחולים כרוניים, אנשים הנמצאים בטיפול רפואי ואנשים מבוגרים.

  • יתכנו תנאי עבודה קשים לאנשים העובדים מחוץ למבנים ממוזגים.

  • תיתכן פגיעה זמנית באספקת החשמל.

כיצד מומלץ להתנהג

  • יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

  • בשעות השיא של החום מומלץ לשהות במקום מוצל ומאוורר או שיש בו מיזוג אוויר.

  • מומלץ להקפיד לשתות מים בכמות ראויה.

  • מומלץ כי הנוהגים ברכב יעצרו מדי פעם להתרעננות.

  • במידה ונדרש לצאת החוצה, יש להקפיד לחבוש כובע רחב שוליים וללבוש בגדים בהירים.

  • אין להישאר או להשאיר אדם או בעלי חיים ברכב שאינו ממוזג וחלונותיו סגורים.

  • לגבי אנשים מבוגרים, מומלץ שבני משפחה ושכנים יבדקו את שלומם.

