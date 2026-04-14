בלוחמה פסיכולוגית ישירה, פונה השב"כ לתושבי מחנה הפליטים א-שאטי בקריאה לנטוש את הארגון המתפורר: "מי שרוצה להבטיח את עתיד ילדיו – שייצור קשר"

במסגרת המאמץ המודיעיני והסברתי המתמשך ברצועת עזה, מפרסם היום (ג') שירות הביטחון הכללי כרוז יוצא דופן המופנה לתושבי מחנה הפליטים א-שאטי.

המודעה, הנושאת את סמל השב"כ הרשמי, משלבת בין עגה מקומית, פסוקים מההגות האסלאמית ולוחמה פסיכולוגית ממוקדת, במטרה להעמיק את השבר בין האוכלוסייה האזרחית לבין שלטון חמאס.

שמירה על הנפש ערך עליון

החלק העליון של המודעה, המעוצב על רקע אדום בולט, פותח בציטוט דתי-תרבותי המהדהד את ערכי האסלאם. "התרחק מהרוע של חמאס ושיר לו", נכתב בערבית, תוך שימוש בביטוי שמשמעותו התרחקות מוחלטת ומניעת חיכוך.

בהמשך נכתב: "שמירה על הנפש והישרדות הן מחמשת צורכי היסוד". מדובר בשימוש מתוחכם במונח ההלכתי האסלאמי "אל-דארורייאת אל-ח'מסה" (חמשת צורכי היסוד), הכוללים את השמירה על הדת, הנפש, השכל, הצאצאים והרכוש. השב"כ למעשה מאותת לתושבים: חמאס מסכן את ה"נפש", ועל פי האסלאם, חובתכם להגן עליה קודם לכל.

קריסת "קורי העכביש"

בחלק התחתון של הכרוז, הפנייה הופכת לישירה וקונקרטית יותר. אנשי השב"כ פונים ישירות לתושבי א-שאטי ומשתמשים בדימוי המפורסם של חסן נסראללה – "קורי העכביש" – אך מפנים אותו הפעם נגד חמאס: הו אנשי א-שאטי, התברר שחמאס חלשה יותר מקורי עכביש, היא הולכת וקורסת.

השימוש בדימוי זה נועד להמחיש את שבריריותו של הארגון אל מול עוצמת צה"ל והשב"כ, ולנפץ את דימוי ה"עמידה האיתנה" (סמוד) שחמאס מנסה לשווק.

הזמנה לשיתוף פעולה: ללכת צמוד לקיר

המודעה מסתיימת בהצעה פרקטית לתושבים המעוניינים בביטחון אישי. השב"כ משתמש בביטוי הערבי "ללכת לצד הקיר שמשמעותו בעברית לנהוג בזהירות, לא להתבלט ולשמור על בטיחות:

מי שרוצה ללכת 'צמוד לקיר' ולהבטיח את עתידו ואת עתיד ילדיו שייצור איתי קשר.

גורמי ביטחון מציינים כי כרוזים מסוג זה הם חלק בלתי נפרד מהמאמץ המלחמתי. מעבר לאיסוף המודיעין האנושי המודעות הללו זורעות ספק בקרב פעילי חמאס ומעניקות לגיטימציה לתושבים המקומיים שמאסו בשלטון הטרור לפעול למען עתידם.