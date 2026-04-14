מבזקים
סרוגים

כ"ז ניסן התשפ"ו
מוחקים את חיזבאללה: תיעוד ממצלמת גוף של לוחם בדרום לבנון
לוחמים בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח"ל, תחת פיקוד אוגדה 162, ממשיכים בימים אלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון. במהלך הפעילות, הכוחות פועלים בשיתוף פעולה עם חיל האוויר והשמידו עשרות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, בהן עמדות נ"ט, עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה.

מצלמת לוחם בלבנון | צילום: דובר צה"ל

במהלך סריקות שביצעו הלוחמים במרחב, אותרו בתוך בית אזרחי מספר אמצעי לחימה של ארגון הטרור, שכללו נשקים מסוג קלאצ'ניקוב, מחסניות וווסטים צבאיים. דובר צה"ל פרסם תיעוד ממצלמת הגוף של אחד הלוחמים, המציג את איתור האמל"ח בתוך המבנה האזרחי במהלך הפעילות המבצעית.

אמש  ג'וזף עאון, הנשיא הלבנוני, שוחח עם גורמים תקשורתיים בינלאומיים וערביים, והביע בפניהם אופטימיות רבה, שאפילו הפתיעה רבים בשיחה, לקראת פתיחת המגעים היום בוושינגטון עם ישראל.


על פי גורמים שנכחו בשיחה, הנשיא הביע אופטימיות גוברת בשם השלטונות בביירות, ביחס לסיכויים להגיע לסיכומים עם ישראל, כאשר עאון אף רמז לסיכוי לא מבוטל כי כבר בפגישת המו"מ הראשונה, תושג הסכמה להפסקת אש, אשר תסלול את הדרך למגעים ישירים מתקדמים וסיום המלחמה.


לבנון נח"ל חיזבאללה

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה