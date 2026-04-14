חמישה מחוסלים בתקיפת רכב משטרה של חמאס

לפי הדיווחים ברצועה, כטב"ם ישראלי שיגר טיל לעבר הרכב במרכז העיר עזה | במקביל לחיסול המחבלים, דווח על מספר פצועים במקום

משה אריה
כ"ז ניסן התשפ"ו
כלי תקשורת פלסטינים מדווחים כי כלי טיס של חיל האוויר תקף מהאוויר רכב משטרתי ברחוב א-נפק שבעיר עזה.

על פי הדיווחים, בתקיפה חוסלו חמישה מחבלים ונפצעו נוספים. בצה"ל ממשיכים בפעילות לסיכול תשתיות הטרור ופגיעה במנגנוני השלטון של חמאס ברצועה.

תקיפה עזה

