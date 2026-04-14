צפו: עצרת הנעילה של יום הזיכרון לשואה בקיבוץ לוחמי הגטאות

לראשונה מזה 77 שנים: עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה בבית לוחמי הגטאות בגליל המערבי, מתקיימת תחת אש. בטקס המוקלט משתתפים יובל רפאל, רייצ'ל גולדברג-פולין (אמו של הירש הי"ד) וששה שורדי שואה שידליקו משואה

יום השואה תשפ"ו בסרוגים. בגלל הירי המאסיבי לגליל המערבי, עצרת הנעילה ליום הזיכרון לשואה ולגבורה של בית לוחמי הגטאות גם היא תהיה מוקלטת (כמו העצרת ביד ושם).

למרות מצב החירום והירי, החליטו בקיבוץ להמשיך את המסורת זו השנה ה-77, אך במתכונת מקוונת ומוקלטת.

העצרת, שנערכת השנה בסימן "כמו סיסמה יהא השיר מדור לדור", מתקיימת בהשתתפות רייצ'ל גולדברג-פולין ותכלול עיבוד מוזיקלי מיוחד של הזמרת יובל רפאל, יחד עם להקת המחול הקיבוצית, לשיר הפרטיזנים.

כמדי שנה, במסגרת העצרת יודלקו שש משואות על ידי שישה שורדי ושורדות שואה: מרגיט בורנשטיין, אירנה ודיסלבסקי, מרק הרמן ו-ליזקה הרמן, לאה גלילי, ד"ר שרה מלצר וגדעון לב - אשר סיפוריהם האישיים מביאים לידי ביטוי גבורה, תקומה וחוסן רוח יוצא דופן. סיפורי החיים שלהם מהווים גשר חי בין הדורות.

השנה מנחה את העצרת המיוחדת השחקן ליאור אשכנזי ומבוצע עיבוד חדש של הזמרת יובל רפאל לשיר הפרטיזנים, בשילוב השיר "New Day Will Rise" שביצעה באירוויזיון.

הקטע מלווה בקליפ ייחודי בשיתוף להקת המחול הקיבוצית ומבטא את רוח התקווה, ההתחדשות וההמשכיות גם בימים מורכבים אלה. כמו כן, נושאת דברים רייצ'ל גולדברג-פולין, אימו של הירש גולדברג-פולין ז"ל, שנרצח בשבי חמאס בשנת 2024.