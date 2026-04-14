מכה מדינית: איטליה מנתקת קשרים ביטחוניים עם ישראל

ראש ממשלת איטליה הודיעה כי לא תחדש את הסכם שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל, בעקבות 'המצב במזרח התיכון'

ראש ממשלת איטיליה, ג'ורג'ה מאלוני, הודיעה לפני זמן קצר כי לקראת פקיעתו של הסכם שיתוף הפעולה הביטחוני בין איטליה וישראל, החליטה כי לאחר סיומו, לא תחדש את ההסכם בין המדינות בעקבות המצב במזרח התיכון, כך לדבריה.

"בעקבות המצב הנוכחי במזרח התיכון, הממשלה בראשותי החליטה להשעות את חידושו האוטומטי של הסכם שיתוף בפעולה הביטחוני עם ישראל" מאלוני מסרה בהודעה ברשתות.

ההחלטה האיטלקית מגיעה לאחר שינוי כיוון שקט אך בוטה במדיניות של מאלוני, אשר בעבר, נעמדה לצד ישראל, לפחות בשתיקתה. אך כעת הפכה למבקרת של ישראל באופן בולט הרבה יותר.

על פי התקשורת האיטלקית, חלק משמעותי בהגעה להחלטה היה הטענות של איטליה לסיכון חייליה בכוחות השלום של האו"ם בלבנון על ידי פעילות ישראל בדרום המדינה, בנוסף לחוסר היציבות הביטחוני הכולל.

אי-חידושו של ההסכם, מכניס את שיתוף הפעולה לתקופת הקפאה בת חצי שנה, אשר במידה ולא יחודש ההסכם עד אז, הוא ייחשב כבטל באופן מוחלט.

ההשלכות המיידיות לא ברורות במיוחד, כאשר ישראל איננה רוכשת ציוד צבאי איטלקי בכמויות משמעותיות, ואיננה מחזיקה בתוכניות פיתוח משותפות עם האיטלקים, לפחות לא כאלה בולטות או משמעותיות במיוחד. ההשלכה המיידית היחידה היא הפסקה של תרגילים משותפים של שני הצבאות.