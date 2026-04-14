מכה לעותרים: בג"ץ לא הוציא צו ביניים נגד מינוי גופמן

שופטת בג"ץ יעל וילנר, דוחה את הבקשה למתן צו ביניים, בעתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד

בית המשפט העליון דחה היום (שלישי) את הבקשה להוציא צו ביניים נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד.

כזכור, מוקדם יותר היום (שלישי) אורי אלמקייס, הנער שגויס והופעל באישורו של רומן גופמן, ואז נעצר ע"י שב"כ ונחקר בחשד לעבירות ביטחוניות חמורות, הגיש יחד עם התנועה לטוהר המידות, עתירה לבג"ץ נגד מינויו של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה לראשות המוסד, ובקשה להוציא צו ביניים שיקפיא את המינוי.

בהחלטתה מסרה וילנר: "העתירה תיקבע לדיון לפני הרכב בהקדם האפשרי. בשלב זה, לא ראיתי ליתן צו ביניים".

נזכיר כי ביום ראשון השבוע, הוועדה המייעצת למינויים בכירים אישרה את מועמדותו של האלוף גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לתפקיד ראש המוסד.

שלושת חברי הוועדה הצביעו בעד המינוי, בעוד יו"ר הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, התנגד וכתב דעת מיעוט. עם קבלת אישור הוועדה, חתם ראש הממשלה נתניהו על כתב המינוי של גופמן, שייכנס לתפקידו ב-2 ביוני לתקופה בת חמש שנים.



הסיבה להסתייגותו של גרוניס מהמינוי היא כאמור פרשת הפעלתו של אורי אלמקייס למבצע השפעה, כשהיה בן 17. אלמקייס נעצר והוגש נגדו כתב אישום על עבירות ביטחון וריגול חמור, ועורכי דינו הצליחו להוכיח כי מי שהפעיל אותו היה גופמן. גופמן ניסה להתנער מהפעלתו של הנער, מה שהאפיל על בחירתו.