שיבוש הליכי משפט ותקיפה חמורה: מח"ש באישום נגד שוטר

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטר בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש ושיבוש מהלכי משפט

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום (שלישי) כתב אישום נגד שוטר העונה לשם יואב יהודה סרמונטה, בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש ושיבוש מהלכי משפט.

על פי כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בירושלים על ידי עו"ד לידור מלקו, ב-28 בדצמבר 2024, במהלך סיור שגרתי בירושלים, הצטרף צוות שוטרי יס"מ ובהם הנאשם, למרדף של לוחמי מג"ב אחר שני נערים, אשר נכנסו לאוטובוס בתחנה המרכזית בעיר.

נהגת האוטובוס פתחה את דלתות האוטובוס לשוטרים וללוחמי מג"ב שעצרו את הנערים והורידו אותם מהאוטובוס. בהמשך לכך, הורה הנאשם לנהגת לכבות את האוטובוס ולהעביר לידיו את המפתחות, אך היא סירבה.



בתגובה, התנפל הנאשם על הנהגת והוציא אותה בכח מהאוטובוס, כשהוא מושך אותה במעילה ומכיסוי ראשה. הנאשם הטיח אותה ארצה והכה אותה באגרופו בפלג גופה העליון, ולאחר מכן עזב את המקום כשהיא שרועה על הקרקע.

בהמשך, הנאשם אף ערך דוח פעולה שבו נמנע מלציין את השתלשלות האירועים האמורה.

כתוצאה מהאירוע נגרמו למתלוננת חבלות והמטומות בחלקים שונים בגופה. במעשיו, כך לפי כתב האישום, תקף הנאשם את המתלוננת וגרם לה חבלה של ממש, וכן פעל בכוונה לשבש הליך שיפוטי באמצעות העלמת פרטים מהותיים מדוח הפעולה.



