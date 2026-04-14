בעקבות המצור על איראן: לסין יגמר הדלק תוך שבועות

מעל ל-5 מיליון חביות נפט ומיליוני מטרים מעוקבים של גז טבעי, מוזרמים כל יום דרך מיצרי הורמוז, ועושים את המסע מזרחה כל הדרך אל סין. מעל ל-80 אחוזים מדרישות האנרגיה הסיניות מסופקות מתוך המזרח התיכון ומיצרי הורמוז, וכעת המצור של הנשיא טראמפ הפעיל טיימר שיכול להוביל למשבר אנרגיה במעצמה האסייתית.

מחקר שפורסם לאחרונה על ידי אדם קראפט, לשעבר ראש תחום מחקר ביטחון לאומי בממשל האמריקאי, וצוות חוקרים בינלאומי, המהלך של ממשל טראמפ לצור על מיצרי הורמוז והחופים האיראניים, צפוי לשתק את סין אנרגטית וכלכלית תוך זמן קצר, ואף ייתכן כי זה הוא ההיגיון המרכזי מאחורי המהלך.

על פי נתוני סחר גלויים, סין מייבאת לא פחות מ-5 מיליון חביות נפט כל יום, בנוסף לכמויות גדולות של גז טבעי, בנוסף לעוד תוצרי אנרגיה כמו פחם, ומזוט. מה שהופך את סין לכלכלה התלויה ביותר בעולם על ייבוא אנרגיה, כאשר לסין עצמה כמעט ואין אף משאב אנרגטי דומה בשטחה, בטח לא בכמויות מספקות לאוכלוסייתה העצומה.

המחקר החדש מצביע על כך שכל יום שעובר מקרב את סין צעד נוסף אל משבר אנרגטי, על פי חישוביהם של קראפט וצוות החוקרים, ששכללו הערכות של מאגרי הנפט הלאומיים של סין למצבי חירום, תצרוכת האנרגיה הכוללת ואפשרויות האספקה ממקורות נוספים, במידה והמצור האמריקאי יימשך בעתיד הנראה לעין, סין צפויה להידרדר אל משבר אנרגטי וכלכלי חמור כבר בתחילת חודש יוני.

ההערכות של קראפט וצוותו כוללות גם את הספינות אשר עדיין עושות את דרכן כעת אל סין, וגם לוקחות בחשבון את האפשרות של 'זליגה' של ספינות בודדות מידי יום או שבוע דרך המצור. בנוסף לכך המחקר מצביע על כך שגם ייבוא ממקורות אחרים, יגרום לנזק משמעותי לכלכלה הסינית.

סין מייבאת כמויות אדירות של נפט מאיראן 'מתחת לשולחן' בעסקאות עוקפות סנקציות ובמחיר מופחת במיוחד, לפעמים בהנחה של מעל ל-20 אחוזים. כל מקור אחר של אנרגיה יקפיץ את המחירים משמעותית, אך מעבר לכך, לא ברור מאליו שהתשתיות הסיניות יכולות לעבור מזיקוק נפט איראני או סעודי, אל זיקוק נפט רוסי או אזרי בכמויות מספקות, בעקבות בתכונות הכימיות השונות של נפט ממקומות שונים בעולם.

באופן אירוני, המדינה היחידה שיכולה לספק את הצרכים הסיניים, היא בכלל ארצות הברית, שייתכן שזה המהלך הכולל מאחורי הקלעים.



