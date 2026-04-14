תנו לי 4 דקות: המהלך המעניין של טלי גוטליב נגד בג"ץ

"היועמ"שית לא מייצגת אותנו": טלי גוטליב פונה לבג"ץ בדרישה לזכות טיעון אישית. חברת הכנסת מאשימה כי קולו של הריבון נדחק לשוליים ומתחייבת בפני בוחריה: "גם אם לא יתנו לי לטעון - תסמכו עליי"

חברת הכנסת טלי גוטליב פתחה הבוקר (שלישי) חזית ישירה מול בית המשפט העליון ומול היועצת המשפטית לממשלה. בבקשה רשמית שהגישה לבג"ץ, דורשת גוטליב לקבל זכות טיעון אישית בדיונים על ביטול עילת הסבירות, בטענה כי קולו של הציבור שבחר בקואליציה אינו נשמע באולם הדיונים.

"היועמ"שית מייצגת את עצמה"

במכתב שהגישה לבית המשפט, תוקפת גוטליב את המצב הקיים שבו עמדת חברי הכנסת מתווכת על ידי גורמים משפטיים. לדבריה, קיים "חלל ייצוגי" עמוק: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, אינה מייצגת את עמדת הריבון, וגם עורכי הדין הפרטיים שנשכרו למשימה אינם משקפים את מלוא עמדת הקואליציה.

"הגשתי בקשה לקבל זכות טיעון בשם הקואליציה," הצהירה גוטליב. "היועמ"שית לא מייצגת אותנו. אני מבקשת לעמוד על זכותו של הריבון – חברי הכנסת שנבחרו על ידי העם".

"תסמכו עליי"

בפנייה ישירה לתומכיה ברשתות החברתיות, הבטיחה גוטליב כי היא תהיה זו שתעמוד בפרץ מול השופטים: "אנשי הימין היקרים, בג"ץ לא רוצה לראות אתכם? אני אהיה לכם עיניים ופה. מבטיחה לכם שבארבע דקות אתמצת את מה שצריך לומר לבג"ץ בשמכם".

למרות שבבקשה הרשמית ביקשה חמש דקות, גוטליב הדגישה כי המסר יהיה חד וברור. לשאלה מה תעשה אם בית המשפט ידחה את בקשתה להצטרף כמשיבה, השיבה בביטחון: "אל דאגה, תסמכו עליי".