מפתיע: המדינה המוסלמית היחידה שמציינת את יום השואה

מדינה מוסלמית אחת מציינת באופן רשמי את יום השואה, ומוסרת בעברית: "אנו זוכרים היום את קורבנות השואה"

איחוד האמירויות המפרצית, היא המדינה הערבית-מוסלמית, שמציינת באופן רשמי את יום השואה והגבורה.

שגרירות איחוד האמירויות בישראל, פרסמה הבוקר (שלישי) פוסט ברשתות החברתיות, שמציין את יום השואה. בהודעה נכתב: "‏אנו זוכרים היום את קורבנות השואה ומזכירים את חשיבות השמירה על הזיכרון ההיסטורי כאמצעי למניעה של טרגדיות כאלה.

‏יום זה משמש גם הזדמנות לחיזוק המחויבות המשותפת שלנו להתמודדות עם שיח שנאה וקיצוניות".

העיתונאי רועי קייס התייחס לכך ואמר: "מדובר באמירה חשובה. זה לא דבר של מה בכך, משום שהאמירויות מנסה בכך להראות כי היא שונה, וכי היא מתבדלת משאר המדינות במזרח התיכון.

אנחנו מקדמים את סובלנות ואת הדו קיום. אין ספק שהמלחמה האחרונה עם איראן, קירבה מאוד בין ירושלים לאבו דאבי, ניתן לראות זאת בדיבורים של האמירויות נגד דובאי".








