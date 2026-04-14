"לא ישתיקו אותי": עיתונאי חדשות 13 שובר שתיקה

כתב המשטרה של חדשות 12, יוסי אלי, ספג ביומיים האחרונים תגובות קשות נגדו, בטענה כי הוא רודף מתנחלים, לאחר שפרסם פרטי מקרה על חייל צה"ל שירה למוות בנער פלסטיני.

בדבריו כתב אלי: "‏חיכיתי יומיים וספגתי בכיף את הרעל ואמרתי לעצמי היקום כבר יתקן את האירוע וזה היה מהיר מידי, הנה לכם כתב לענייני התיישבות של ערוץ 14, אליה אביב (שכנראה מפחד מעימותים אז אני חסום אצלו בכלל מזמן מזמן) כעת פרסם ידיעה דרמטית שמח״ט מנשה סולק בבושת פנים מגדוד 941.

ידיעה מטורפת ואולי אפילו פותחת מהדורות אם דבר כזה קורה. מה לעשות שיש חיילים מהגדוד שעוקבים אחריו ולא חסומים כמו שהוא חסם אותי והפריכו לגמרי את הידיעה שלו, והסטנדרט העיתונאי ה״משובח״ שלו. לא סולק בבושת פנים ולא בג״ץ , כך לפחות לפי אותם הלוחמים (מלח הארץ)".

פה הגיע אלי לעניינו וכתב: "עכשיו למה אני מתעסק בזה? מעולם לא פרסמתי נגד עיתונאים? אני שומר כבוד לקולגות. אבל אדון אליה לקח ציוץ שלי במוצאי שבת וניסה לעשות הכל כדי להוציא אותי רודף מתנחלים. זו הייתה רוח השאילתא שלו. לציוץ על ירי בפלסטיני צייצתי גם תמונה (מצרף אותה כעת) של שלושה צעירים לבושים חצי מדי צה״ל ומחזיקים אלות ורעולי פנים.

מה שהפריע לאדון אליה ולאתר המהולל שלהם ולערוץ ה״מקצועי״ שלהם היא העובדה שמדובר בתמונה שצולמה כמה עשרות קילומטרים (בודדים) משם. אבל בפועל זה באמת קרה, היו רעולי פנים עם אלות שהסתובבו שם. הסיבה שמחקתי את הציוץ היא בגלל שזה לא היה פייר כלפיי החייל מיחידה מיוחדת שנטרל מחבל. אחרי שהבהרתי שהחייל הוא חייל מצטיין שסופח לגמ״ר, אפשר גם להחזיר את התמונה, בעיניי, מחרידה.



‏אותי לא ישתיקו על אמת. הטרור היהודי קיים ביהודה ושומרון, וגם אם גאוגרפית הוא 20 קילומטר מרוחק מהמקום בו התרחש אירוע נוסף, (מרחק זעום ביחס למרחקים בשטחים) הוא קיים ולא מטופל. כל הטרולים של הימין גם לא יטיפו לי מוסר. בזכותי הם ןבזכות ידידה אפשטיין,‬⁩ בלמנו נהירה עצומה של שב״חים לשטח ישראל מעוטף ירושלים, שם יצאו מספר פיגועים לפני כן. הטרור הערבי מעסיק אותי כמעט מידי יום. ‏ולך אליה, מאחל לך רק שתמצא מנטור מקצועי יותר לעבודה ה״עיתונאית״ הרשלנית שלך".