פרשן חדשות 12 אמנון אברמוביץ' הגיש תביעת דיבה על סך 200 אלף שקלים, נגד אדם שהפיץ קשר שפורסם נגדו, בעניין השאלה האם אברמוביץ' קיבל צל"ש על פעילותו בזמן מלחמת ים הכיפורים, עת שירת כנהג טנק.





בנימוקים לצל"ש הרמטכ"ל שקיבל אברמוביץ' נכתב: "ביום 9 באוקטובר 1973, באזור 'טלביזיה', במהלך ההתקפה על היעד, נפגע הטנק שסמל אמנון אברמוביץ נהג בו והחל לבעור. למרות שידיו ובגדיו החלו לבעור, המשיך בנהיגה, כי סבור היה שנשארו אנשים בטנק. במעשה זה גילה סמ"ר אמנון אברמוביץ דבקות במשימה ואומץ-לב".

בשנים האחרונות מספר פעילי ימין ניסו להכפיש את שמו וטענו כי לא כך היו הדברים.

על פי הדיווח באתר 'העין השביעית', באוקטובר 2023, כשבועיים לאחר מתקפת חמאס נגד ישראל, פרסם אשר בן חיים פוסט בפייסבוק שבו כתב: "האם הטענה שאמנון שקרנוביץ הינו גיבור ישראל אשר הקריב את גופו למען חבריו נכונה??? השבוע נחשף ממש אחרת. אמנון אברמוביץ הנוכל והשקרן הכרוני המביש אשר חבריו לאולפן מהללים את שמו, מזכירים לנו כל פעם מחדש שהוא גיבור ישראל עטור ואין לתקוף אותו ולהעמידו על מקומו גיבור ישראל עלאק... נוכל ושקרן ישראל הרבה יותר הולם אותך איש עלוב ומכלה לכולם מי אתה באמת ישקרן עלוב!!".

האדם שהפיץ את השקר - התנצל: "זדון ובלע"

בחודש דצמבר האחרון הגיע אברמוביץ' להסכם פשרה עם בן חיים, במסגרתו התחייב בן חיים לפצות את אברמוביץ' בסכום שנותר חסוי. בנוסף הצהיר כי הוא "מצטער ומתחרט ומתנצל התנצלות כנה ועמוקה על השקר והזדון והבלע, שהדהדתי והפצתי לגבי אמנון אברמוביץ, סיפור גבורתו והקרבתו במלחמת יום-כיפור והצל"ש בו זכה".

בן חיים הוסיף כי הוא "קורא לכל מי שכתב או הפיץ את השקר המתועב נגד אמנון אברמוביץ למחוק מיד ולהתנצל בפניו",

אחד האנשים שהפיצו את השקר הוא צחי טיבלום, שפרסם מחדש את הפוסט של בן חיים תוך שהוא מוסיף לו את המשפט "האמת שבשל העובדה שאני לא צופה בערוץ 12 בכלל ובפרט בימי שישי - כבר שכחתי מי זה האברמוביץ' הזה!!!".

עורכי דינו של טיבלום: "לא עשה דבר פסול"

על כך כאמור התביעה של אברמוביץ', שמעבר לסכום הכספי, דורש צו המורה לטיבלום לפרסם תיקון והכחשה.

טיבלום הגיב לכך באמצעות עורכי הדין אדם קרפל ובן קרפל, כי "לא עשה דבר פסול". לדבריו, "מתנהל ויכוח ציבורי סביב השאלה האם נכון היה להעניק לו (לאברמוביץ') צל"ש; או שמא הוא נהג, לפי עדותו, בניגוד למצופה מנהג טנק".

עורכי דינו של טיבלום פירטו שורה ארוכה של פרסומים ברשתות החברתיות בדבר נסיבות פציעתו של אברמוביץ' בטנק והתנהלותו לאחריה, וטענו כי העיתונאי לא הגיש תביעות בגינם. לפיכך, הוסיפו, התביעה נגדו, ככל שתוגש, תהא תביעה בררנית שיש לסלקה על הסף מחמת היותה תביעת השתקה.



