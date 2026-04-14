חשש מבן גביר? המשטרה התעלמה מאזהרה לפריצה ל'שדה תימן'

המשטרה התעלמה מאזהרה של השב"כ כי מפגיני ימין עומדים לפרוץ לבסיס שדה תימן, מחשש להסתבכות עם השר בן גביר, כך דווח ב'הארץ'

ב-29 ביולי 2024, פרצו מאות מפגינים, בהם פעילי ימין וחברי כנסת, לבסיס בית ליד, בעקבות מעצרם של אנשי כוח 100.

כזכור, הפריצה התרחשה בעקבות מעצר חיילי מילואים מכוח 100 שהיו חשודים בהתעללות במחבל, במטרה לשחררם. המפגינים חסמו את הגישה לבסיס במשך שעות, ועימותים התפתחו עם כוחות הביטחון במקום.



הבוקר (שלישי) דיווח ג'וש בריינר ב'הארץ', כי שעות לפני הפריצה לבסיס, החטיבה היהודית בשב"כ התריעה על כוונותיהם של פעילי ימין ואישי ציבור להתפרץ למקום.

למרות זאת, המשטרה לא שיגרה כוחות גדולים לבסיס וקצינים בכירים נמנעו מלגשת אליו באותו היום, וזאת, תוך שאנשי משטרה מסבירים כי צמרת הארגון חוששת להסתבך עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.



עוד דווח מפי מקורות בכירים במערכת הביטחון, כי כאשר אנשי הארגון הופתעו ממיעוט השוטרים במקום אלה השיבו להם כי מפקדי המשטרה "מבינים שלא כדאי להם להיות מעורבים באירוע".

מלשכת השר בן גביר טרם נמסרה תשובה.