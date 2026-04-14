דור שני לשורדי שואה ונכדתו הקצינה הפעילו יחד את הצפירה

מיקי זמיר, בנו של שורד אושוויץ שעבד בבלוק של מנגלה, הגיע לחמ"ל פיקוד העורף יחד עם נכדתו המשרתת כראש מדור מבצעים. יחד הם לחצו על הכפתור שהשמיע את צפירת הזיכרון ברחבי המדינה. מיקי: "לראות את נכדתי עומדת לצידי כקצינה בצה"ל זה הניצחון האמיתי של העם"

הצפירה הארצית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה הופעלה היום (שלישי) במחווה מרגשת על ידי דור שני לשורדי שואה ונכדתו, קצינה בפיקוד העורף. מיקי זמיר ורס"ן נועה זמיר התייצבו בחמ"ל ההתרעה הלאומי ולחצו יחדיו על הכפתור המפעיל את מערך הצופים בכל רחבי הארץ.





סיפורה של משפחת זמיר שזור בטרגדיה ובתקומה של העם היהודי. אביו של מיקי, הרמן זינגר, נולד בשנת 1920 ועבר את זוועות מחנות הריכוז, בהם אושוויץ. במחנה זה נרצחו אמו ואחיו, בעוד הוא עצמו הועסק בבלוק הידוע לשמצה של ד"ר מנגלה. הרמן שרד את צעדת המוות ושב ליוגוסלביה, שם פגש את מרים, שהכירה אותו עוד לפני המלחמה. השניים נישאו, ובשנת 1949 עלו לישראל כדי לבנות בה את ביתם.





מיקי, שנולד ב-1946, הקים בישראל משפחה ענפה הכוללת שישה נכדים הממשיכים את מורשת ההנצחה בכל הזדמנות. "בזכות אבי ששרד את אושוויץ, נכדתי ואני עומדים כאן היום", אמר מיקי בהתרגשות בחמ"ל פיקוד העורף. "אבי איבד את משפחתו ושרד את צעדת המוות, ומתוך הכאב והאובדן בחר לחזור, לבנות ולהקים מחדש חיים. לראות את נכדתי עומדת לצידי כקצינה בצבא ההגנה לישראל זה הניצחון האמיתי של ההמשכיות ושל המשפחה".





רס"ן נועה זמיר, המכהנת כראש מדור מבצעים בפיקוד העורף, שיתפה בתחושותיה על המעמד המיוחד בצל המלחמה הנוכחית. "סבא רבא שלי שרד את התופת ועלה לישראל, לקח חלק בבניית הארץ ושירת בעצמו כקצין בצה"ל", סיפרה נועה. "להיות פה היום עם סבא שלי ולהפעיל את הצפירה בתקופה זו שבה אנחנו עדיין נלחמים על הגנת הארץ - ממלא אותי בגאווה והתרגשות".

בפיקוד העורף ציינו כי הבחירה במיקי ובנועה להפעלת הצפירה מסמלת את החיבור הבלתי נפרד בין הזיכרון לבין ההגנה על המדינה בהווה. מיקי חתם את דבריו בקריאה לדורות הבאים: "האחריות שלנו היא להמשיך לספר ולהבטיח שהעבר לא יישכח לעולם. נזכור ולא נשכח".