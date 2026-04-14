עדות ב-10 דקות: "השמש זרחה בגטו - אבל לא בשבילנו"

טיקטוק ישראל ועמותת מצעד החיים נרתמים לשימור עדויות של שורדי שואה והנצחת זיכרון השואה, עם פרויקט תוכן ייחודי. במסגרתו יוצר התוכן שרון בנימין, מורה שהפך לאחת הדמויות הבולטות בלימוד תנ"ך ברשת עם כ-93 אלף עוקבים, מראיין את שורדת השואה בת ה-93 רינה צ'צ'קס אקסלברד

במסגרת המאבק באנטישמיות ושימור עדויות השואה עבור הדור הצעיר, טיקטוק ישראל ועמותת "מצעד החיים" הכריזו על שיתוף פעולה בשנה השלישית ברציפות. הפרויקט המרכזי השנה הוא סרטון עדות ייחודי שהותאם לשפה הוויזואלית של הפלטפורמה, ובו יוצר התוכן שרון בנימין (מורה לתנ"ך בעל עשרות אלפי עוקבים) מראיין את שורדת השואה בת ה-93, רינה צ'צ'קס אקסלברד.

בסרטון, רינה משתפת בסיפור הישרדותה המטלטל: מהרצח של אביה וסבה בבורות הריגה בפינסק, דרך תושייתה של אמה ששינתה את חזותה כדי שתיראה כבן, ועד לשהייה ממושכת של 18 חודשים בבור מסתור תחת אח בוערת בביתה של חסידת אומות עולם. רינה, שעלתה לישראל והקימה משפחה ענפה, רואה בסיפורה ניצחון של הרוח האנושית.

לאחר שנתיים בהן טיקטוק השתתפה במצעד החיים עם משלחות של יוצרי תוכן מהארץ ומהעולם, שהעבירו את החוויה האישית שלהם ויצרו תוכן חינוכי ולימודי על זיכרון השואה, השנה, על רקע המצב הביטחוני, לא יצאה משלחת היוצרים שתוכננה לקחת חלק במצעד החיים בפולין. לכן, כדי להמשיך להנכיח בפלטפורמה את השיח סביב שואת העם היהודי, השיקו טיקטוק ומצעד החיים את תיעוד סיפורה של רינה כחלק ממארג כולל של יצירת תכנים המיועדים להישמר על גבי הפלטפורמה לדורות הבאים ולהוות עדות חיה לנצח.

רינה נולדה בשנת 1933 בפינסק, אז בשטח פולין. ביולי 1941 נרצחו אביה יצחק וסבה יהודה בבורות הריגה, ועולמה חרב עליה. היא ניצלה בזכות תושייתה של אמה, מניה שיינברג, ששכנעה את הנאצים כי בתה נראית כבן. בגטו פינסק חוותה רעב ופחד מתמיד, ובאוקטובר 1942 הסתתרה עם אמה במחבוא תת קרקעי. בהמשך מצאו מקלט אצל עוזרת הבית שורה, שהחביאה אותן בבור מתחת לאח, שם שהו יחד עם קרוב משפחה נוסף במשך 18 חודשים, כשהן תלויות באספקת מזון שהעבירה להן שורה, שהוכרה לימים כחסידת אומות העולם.

לאחר המלחמה הגיעה רינה לישראל, שירתה בצה"ל, הקימה משפחה והקדישה את חייה לחינוך. כיום היא אם לשבעה, סבתא ל-23 ונינה ל-11, ורואה במשפחתה הגדולה ביטוי לניצחון הרוח על החושך.

ליאור וינטרוב, סמנכ"ל מדיניות ציבורית וקשרי ממשל, אמר: "טיקטוק מחויבת להעלות את המודעות למאבק באנטישמיות ולפעול לשימור זיכרון השואה. השותפות עם מצעד החיים היא חלק בלתי נפרד מהעשייה הרחבה שלנו בכל העולם לחינוך והענקת כלים וידע עבור הדורות הבאים, ואנחנו גאים להמשיך ולקיים אותה גם השנה במסגרת מעט שונה יותר".

מנכ"לית מצעד החיים בישראל, רויטל יכין קרקובסקי: "באמצעות שיתוף הפעולה המתמשך של טיקטוק עם מצעד החיים עשרות מיליוני צעירים, ומבוגרים, מקבלים תוכן על השואה, מפי שורדי השואה. חינוך על השואה היא התשובה של מצעד החיים לאנטישמיות ברשתות החברתיות, ואנחנו מודים לטיקטוק על השותפות. יש לנו זמן מוגבל לשמוע מפי השורדים את מה שקרה בשואה, והעדויות האלה הן התשובה להכחשת השואה".