החלום של אייל נקטע בלבנון: "אני מתכוון להשתקע כאן, שמח שחזרנו"

יהודה דואה, ראש מועצת קצרין, פרסם הבוקר (שלישי) הספד קורע לב לחברו הקרוב, רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו, שנפל בקרב בדרום לבנון. דואה תיאר את אייל כאדם טוב לב עם "חיוך מופנם", שכל מחשבותיו הופנו תמיד לעזרה לאחרים.

במרכז ההספד עמד הקשר האישי והחם בין השניים, שהתקיים עד רגעיו האחרונים של אייל. דואה שיתף כי רק אתמול בצהריים עוד הספיקו להחליף הודעות: "שלחתי לו הודעה והוא השיב לי בלב אדום. לב שנשבר אתמול למשפחה שלמה".

אייל ורעייתו יאסה חזרו לאחרונה להתגורר בקצרין, מתוך כוונה לבנות בה את ביתם הקבוע. דואה ציטט הודעה שקיבל מאייל לא מכבר: "אני מתכוון להשתקע כאן, לבנות את הבית שלנו, שמח שחזרנו". ראש המועצה שחזר את הרגעים הקשים עם קבלת הבשורה והבטיח לאלמנה כי הקהילה תעמוד לצדה בהגשמת החלום המשותף: "הבטחתי ליאסה אתמול בלילה, שאת הבית שהם חלמו לרכוש, היא עוד תרכוש ותגשים את החלום. המילים האלו נכנסות עמוק ללב וחותכות כל חדר בדרך".

ביאנקו, בן 30 במותו, הותיר אחריו שלושה ילדים קטנים. דואה ספד לו כאב מסור שבכל פעם שחזר מהחזית היה מתרכז אך ורק בהם: "לא הצלחתי להפנים ששלושת המלאכים האלו יגדלו ללא אבא, אלא עם סיפור של אבא גיבור ישראל". הוא שיתף גם בשיחתו האחרונה של אייל עם אשתו, בה אמר משפט שגרתי שהפך למילותיו האחרונות: "אני נכנס להכניס חבר'ה, יוצא ומתקשר אלייך".

לדברי ראש המועצה, אייל היה "איש של המדינה" שהתייצב תמיד ראשון לקריאה לדגל, ואף תכנן להמשיך לתקופת מילואים נוספת מיד לאחר שחרורו הקרוב. לבקשת רעייתו, הוא ייקבר בקצרין, העיר שכה אהב. "שנהיה ראויים לך", חתם דואה את דבריו, "קול קהילת קצרין תעמוד לצד המשפחה בכל עת".