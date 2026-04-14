בזמן המצור האמריקאי: תקיפה על ספינה במיצרי הורמוז

גורמי מעקב בינלאומיים מדווחים על פגיעה ראשונה בכלי שיט בידיים איראניות, לראשונה מתחילת המצור הימי של ארה"ב על איראן

מרכז הסחר הימי הבריטי, המפקח על תנועה ימית בינלאומית ואירועים חריגים במים בינלאומיים, מדווח לראשונה על פגיעה בספינת משא מאז כניסתו לתוקף של המצור האמריקאי, על ידי האיראניים.

על פי מרכז הסחר, בוצעו שיגורים אל עבר ספינת משא שנעה סמוך לחופי עומאן, הצמודים אל מיצרי הורמוז. בנוסף, מרכז המעקב דיווח על נזק אפשרי לספינה וכי הצי הפקיסטני הגיב לאירוע ושיגר כלי שיט לסיוע.

מדובר בדיווח הראשון של פגיעה או מתקפה כנגד כלי שיט באזורי מיצרי הורמוז והמים הצמודים אליו, מאז נפתח אמש המצור הימי הכולל עם איראן.