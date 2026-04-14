סערה ברשת נגד המהלך של נתניהו: "אין בושה!"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הספיק להסעיר את הרשת הבוקר: "למה זה אפשר ובבית המשפט לא?" | לכל הפרטים

בשבוע שעבר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את ימי עדותו במשפטו במהלך השבועיים הקרובים.

בחוות דעת סודית של השב"כ שהועברה לבית המשפט, נטען כי מסיבות ביטחונית, נתניהו לא יכול לשהות זמן מה במקום ידוע מראש. הבוקר (שלישי) בפרקליטות זעמו על כך, טענו שלא נודע להם כי נתניהו הגיש מכתב כזה, וכי הם דורשים לראות אותו בעצמם.

ראש הממשלה נתניהו הגביר את האש, לאחר שהשתתף לפני זמן קצר בטקס יום השואה ברחבה הפתוחה של 'ים ושם".

הכתב הפוליטי יניר קוזין התייחס לכך וכתב: "תהייה, אם בחוות הדעת של השב"כ לבית המשפט נכתב כי רה"מ נתניהו אינו יכול להעיד במשפטו כיוון שאינו יכול לשהות זמן ממושך במקום שידוע מראש שישהה בו מחשש לשלומו וביטחונו.

אם כך, האם שהייתו היום של נתניהו בטקס ברחבת יד ושם (הפתוחה) כחצי שעה, במקום שהיה ידוע מראש שיגיע אליו ושהה בו זמן ממושך אינה פוגעת בביטחונו? ואם התשובה היא ששהותו שם אינה פוגעת בביטחונו? נשאלת שאלה נוספת, האם שהותו של רה"מ בקומה מינוס 2 המאובטחת בבית המשפט המחוזי בת"א במהלך הפסקת האש היא יותר מסוכנת מהשהות היום?"

קוזין אינו היחיד, רבים ברשת תקפו את נתניהו על כך, טענו כי הוא עושה צחוק מבית המשפט ומתמרן אותו לטובתו האישית.