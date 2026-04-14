דיווח: זו הסיבה להחמרה בהנחיות של פיקוד העורף

אמש פיקוד העורף הודיע על החמרה בהנחיות ההתגוננות והגביל את ההתקהלויות באיזור ירושלים והמרכז עד 5,000 אנשים, אחרי שמספר ימים ההגבלה הזאת לא הייתה קיימת. בעקבות כך, אזרחים רבים תהו לפשר ההחלטה להחמיר את ההנחיות ותהה האם זה אומר שאנו בפתחה של מערכה נוספת מול איראן.

באולפן "חדשות הבוקר" של קשת 12 דנו הבוקר בחוסר הבהירות סביב ההנחיות ובקשר האפשרי למתיחות הגוברת מול טהרן.

ביקורת על העיכוב בפרסום ההנחיות

במהלך המשדר צויין כי המניעים המדויקים להחמרת ההנחיות נותרו מעורפלים. "לא קיבלנו אתמול תשובות וניסינו לברר מה פשר החמרות האלה", נאמר באולפן, תוך מתיחת ביקורת על פרק הזמן הממושך שנדרש לפיקוד העורף לעדכן את הציבור. "ההנחיות פגו אתמול בשעה 6 בערב, ורק כשעתיים וחצי – אולי קצת יותר מאוחר – פרסמו את ההנחיות החדשות".

הערכה: איראן בצומת דרכים

למרות חוסר הוודאות אם קיים קשר ישיר בין ההנחיות לסוגיה האיראנית, הניתוח הביטחוני מצביע על מתיחות שיא. על פי ההערכות בישראל, נכון לרגע זה גם האיראנים וגם האמריקאים עדיין מעוניינים להגיע לסוג של משא ומתן, אך המצור הכלכלי שמטילה ארה"ב על מצר הורמוז עלול לטרוף את הקלפים.

באולפן הוסבר כי השאלה הגדולה היא מידת האפקטיביות של המצור האמריקני. במידה והוא אכן "יחנוק" את המשטר האיראני, עומדות בפני טהרן שתי אפשרויות מרכזיות: הנפת דגל לבן והגעה לשיחות ומשא ומתן – אופציה שהוגדרה באולפן כבעלת "סיכוי לא מאוד סביר".

אופציה נוספת היא תגובה צבאית וניסיון איראני להגיב באקט מלחמתי, אשר עלול להיות מכוון גם כלפי מדינת ישראל.

האופציה השנייה, של תגובה מלחמתית, הוגדרה כ"קצת יותר סבירה" במידה והלחץ על המשטר יגבר.