שולי רנד לא מאמין שזה שוב קורה לו: "מה יהיה?"

היוצר, האומן והזמר שולי רנד פרבם פוסט כואב בעקבות האירועים האחרונים, ונזכר בתקופה אחרת: "מה יהיה?"

ההחלטה על ביטול אירועי יום העצמאות בערים רבות ברחבי הארץ, הפעם בשל המצב הביטחוני והמתיחות מול איראן, הדהדה אצל היוצר שולי רנד זיכרון מוכר ומכאיב מתקופה אחרת. בפוסט שפרסם, רנד מחבר בין השיתוק הנוכחי של עולם התרבות לבין הימים בהם נכתב שירו "אחים אחים".

"אז עכשיו גם מופעי יום העצמאות התבטלו", כתב רנד. הוא הזכיר כי השיר נכתב במקור על רקע המשבר העמוק שחווה עולם התרבות הישראלי בימי הקורונה, כאשר הבמות נותרו ריקות והאמנים מצאו את עצמם ללא קהל וללא פרנסה.

מהקורונה ועד למתיחות הביטחונית

השיר, שנועד לתאר רגע היסטורי וספציפי של עולם תרבות בנסיגה, מקבל כעת חיים חדשים ומצמררים בצל המציאות הביטחונית. רנד שיתף בתחושת ההחמצה: "לצערי, מה שהיה אמור להיות אפיזודה מוזיקלית חולפת, הופך לאט אבל בטוח לנכס צאן ברזל".

עבור רנד, העובדה שהשיר עדיין מהדהד את המציאות הישראלית – פעם בגלל מגפה עולמית ופעם בגלל איומים ביטחוניים – היא סימן מדאיג. הוא סיכם את דבריו בתהייה הפשוטה והנוקבת: "מה יהיה?!".