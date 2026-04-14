בן כספית מזועזע: איך אפשר לגדל שם ילדים?

איש התקשורת והעיתונאי בן כספית, יצא במתקפה נגד ההחלטה של לא מעט ישראלים: "זה הדבר הכי מבזה שיכול להיות"

יום הזיכרון לשואה ולגבורה מעורר תחושות קשות בקרב רבים, אך נראה כי עבור העיתונאי בן כספית, מדובר גם בהזדמנות להציף מחלוקת עמוקה מול הישראלים שבחרו להקים את ביתם דווקא על אדמת גרמניה.

במהלך תכניתו היומית ברדיו 103FM, התייחס כספית לתופעת הירידה מהארץ לברלין ולערים נוספות בגרמניה, והביע זעזוע מהבחירה לגדל שם את הדור הבא. "נשגב מבינתי איך יש אנשים שמגדלים את ילדיהם בגרמניה", הטיח כספית בשידור.

"הדבר הכי מבזה שיש"

כספית לא חסך במילים קשות ותיאר את המגורים במדינה כפגיעה בכבוד הלאומי וההיסטורי של העם היהודי. "זה הדבר הכי מבזה והכי בלתי נתפס שאפשר לעלות על הדעת", אמר. "לגדל ילד יהודי בגרמנית? לגדל את הבן שלי במקום שלצבא קוראים ורמאכט?".

לדבריו, למרות הקשרים הקרובים בין המדינות כיום, ההיסטוריה המדממת הופכת את הבחירה בגרמניה לבלתי ניתנת לעיכול עבורו. "כאן יש לי מחלוקת עם אחינו שעברו לשם", סיכם כספית את דבריו בנושא.