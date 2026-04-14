"הרגשתי את זה חזק יותר השנה": גיא זוארץ מציין יום השואה בפיליפינים

גם הרחק מישראל, באמצע הצילומים בפיליפינים, גיא זוארץ עוצר לציין את יום השואה ומשתף במסר אישי: הזיכרון לא שייך למקום - אלא לכל יהודי בכל מקום בעולם

המנחה גיא זוארץ, שנמצא בימים אלו בפיליפינים לרגל צילומי העונה החדשה של "הישרדות", עצר לרגע אחד באמצע הג׳ונגל - כדי לזכור.

בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, שיתף זוארץ בתחושות האישיות שליוו אותו ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, דווקא כשהוא רחוק מישראל: "יום הזיכרון לשואה רחוק מהארץ. יש משהו עוצמתי בלעצור באמצע הג'ונגל ולזכור. בלי טקס, בלי קהל. לבד עם המחשבות. לבד עם זכר שישה מיליון."

בלי טקס - רק זיכרון

זוארץ מתאר רגע שקט ופרטי, אבל עם עוצמה לא פחות גדולה. בלי צפירה, בלי קהל ובלי במה, רק הוא, המחשבות והזיכרון.

דווקא המרחק חידד את התחושה

לדבריו, המרחק הפיזי מישראל גרם לו להרגיש את היום הזה אפילו חזק יותר: "ואולי בגלל המרחק הרגשתי את זה חזק יותר השנה - שהזיכרון הזה לא שייך למקום, הוא שייך לכולנו. לכל יהודי בכל פינה בעולם."

גיא זוארץ צילום: (צילום: שלומי כהן/ פלאש 90)

זיכרון שמחבר עם שלם

את הדברים סיכם במסר חד וברור, שמדגיש את החיבור העמוק בין יהודים בכל מקום:

"אנחנו עם שמחובר בנימי הנפש, בזיכרון, באמונה. עם שלנצח יהיה חי."