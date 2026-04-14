שקמה ברסלר בתגובה ראשונה להחלטה הדרמטית של השב"כ

פרופסור שקמה ברסלר התייחסה לחוות הדעת הדרמטית של השב"כ על עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הרפורמה המשפטית, התייחסה לחוות הדעת של השב"כ לפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יכול להעיד בבית המשפט מחשש לפגיעה בחייו.

ברסלר הגיבה בקצרה להחלטת השב"כ וכתבה: "שיעיד בזום מהבור בקריה. הטכנולוגיה קיימת".



כאמור, עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהייתה אמורה להתקיים במהלך השבוע הקרוב, בוטלה. לפי הדיווח בחדשות 13, הסיבה לדחיית העדות היא חוות דעת מקצועית ועדכנית שהגיש שירות הביטחון הכללי (שב"כ).

בחוות הדעת נקבע כי הגעתו של ראש הממשלה למתן עדות במועדים שנקבעו מסוכנת לביטחונו האישי באופן שמחייב את ביטול המעמד.

