היועמ"שית משגרת עקיצה לממשלה: "לא תקבלו חסינות"

היועמ"שית מסרה לבג"ץ את עיקרי הטענות נגד השר בן גביר, ועקצה: "אין "איזורי מקלט" לראש הממשלה ולשר"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, מסרה היום (שלישי) לבג"ץ את דעתה בעניין הדחת השר איתמר בן גביר, לקראת הדיון מחר בעתירות נגדו.

בדבריה מסרה היועמ"שית: "אין מדובר בגלישת המשפט אל המרחב הפוליטי, אלא המרחב הפוליטי הוא החודר, באופן פסול, לתוככי עבודת המשטרה ופוגע בעצמאות המשטרה, בזכויות אדם ובשלטון החוק.

הציפייה של ראש הממשלה והשר כי בית המשפט לא יפעל להגנה על חירויות פרט ועקרונות יסוד דמוקרטיים, ולא יפעל לאכיפת הדין אף מקום בו הפרתו מובילה לפגיעה קשה בציבור, משמיעה כאילו ישנם "אזורי מקלט" שבהם ראש הממשלה, ולא רק השר, יכול לקבל החלטות המובילות לפגיעה בזכויות אדם, לפעולה בשרירות ולפגיעה בערכי יסוד, והן תהיינה חסינות מביקורת שיפוטית".

‏את דבריה אלו אמרה היועמ"שית בתגובה לטענת הממשלה והעומד בראשה, כי בג"ץ היה צריך לדחות את העתירות על הסף ולא להתערב בהן כלל.

היועמ"שית פירטה את האירועים שקרו לאחר תגובתה לעתירה: מניעת קידום של רינת סבן והתעלמות מפסק הדין בנושא, מניעת קידום רותי אוסליך, התערבות בחקירות באמצעות "מדור הסתות" החדש, הצטרפות בן גביר למעצרי אזרחים בליווי תקשורת.

‏התערבות בהפגנות נגד הממשלה באמצעות גיבוי פומבי לשוטרים שנחשדו בהפעלת כוח בלתי חוקי (ולנטינה ומנצור), התערבות בחקירות ע"י גיבוי פומבי - לקובי יעקובי והירי בתארבין והתבטאויות נגד בג"ץ כמו למשל "הם של ישראל?".