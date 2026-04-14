ישראל מתייחדת: טקס הנחת הזרים הממלכתי ביד ושם

מדינת ישראל מתייחדת היום (שלישי) עם זכר ששת המיליונים שנספו בשואה, בשורת אירועים וטקסים שהחלו כבר מאמש. אירועי הבוקר נפתחו בשעה 08:00 בהדלקת נרות יזכור במשכן הכנסת, ויימשכו לאורך היום באתרים השונים.
בשעה 10:00 נשמעה ברחבי הארץ צפירת זיכרון בת שתי דקות. מיד לאחר מכן נערך טקס הנחת הזרים הממלכתי ביד ושם, בו השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, לצד שורדי שואה ואישי ציבור נוספים.
נתניהו בטקס ביד ושם: "ריסקנו את ציר הרשע - מנענו שואה נוספת"
בשעה 11:00 יתקיים מעמד הדלקת נרות ציבורי ביד ושם והקראת שמות קורבנות השואה במסגרת הטקס "לכל איש יש שם", ובמקביל תשודר הקלטת הטקס שנערך בכנסת. בשעה 11:30 ייערך טקס הנחת זרים הפתוח לקהל הרחב, ובשעה 13:00 יתקיים טקס האזכרה הממלכתי ביד ושם.
