דיווח דרמטי: מכלית איראנית פרצה את המצור במצר הורמוז

למרות המצור הימי שארה"ב הטילה: 2 מכוליות, איראנית וסינית, הצליחו לפרוץ אותו ולצאת ממצר הורמוז | דיווח

המצור על מצר הורמוז שהטיל אמש (שני) טראמפ, מתחיל להיסדק. על פי דיווח ברויטרס, מכלית איראנית הנתונה לסנקציות אמריקניות הצליחה לצאת ממצר הורמוז.

בנוסף, מכלית סינית שעליה הוטלו סנקציות על ידי ארצות הברית עברה אף היא היום דרך מצר הורמוז למרות המצור.

נזכיר כי מזכיר הביטחון הסיני, האדמירל דונג ג'ון, העביר אמש מסר חריג אל ממשל טראמפ מוקדם יותר היום, במה שנראה כאיום סיני ישיר להתערבות בחזית האיראנית.

דונג ג'ון, שהיה רמטכ"ל הצבא הסיני וכעת משמש כמזכיר הביטחון של השלטון הסיני, ויועץ ביטחון בכיר לנשיא שי, איים במילים חריגות אל עבר ארצות הברית: "הספינות שלנו נכנסות ויוצאות מהמים של מצרי הורמוז על פי חוק, יש לנו הסכמי סחר ואנרגיה עם איראן, אנו נכבד את ההסכמים האלה בין המדינות ומצפים מאחרים לא להפריע לכך".

בנוסף, במה שנראה כניסיון סיני-איראני לכפות שינוי דרמטי על הסדר העולמי, טען ג'ון: "איראן שולטת במיצרי הורמוז, והם יישארו פתוחים עבורנו".