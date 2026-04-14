ישר לחשבון: ביטוח לאומי בהודעה משמחת

מקבלי הקצבאות שימו לב: המוסד לביטוח לאומי מעדכן היום (שלישי) על הקדמת מועדי התשלום של קצבאות רבות בחודש הנוכחי.
לפי הודעת הביטוח הלאומי, ההחלטה להקדים את התשלומים נובעת בשל חג הנביא שועייב המצוין בקרב העדה הדרוזית. הקצבאות יופקדו בחשבונות הבנק של הזכאים כבר ביום חמישי, ה-23 באפריל, במקום במועדן המקורי ב-28 בחודש.
אלו הקצבאות שיוקדמו:
הקדמת התשלום רלוונטית למגוון רחב של קצבאות ארוכות טווח וקצבאות קיום:
אזרח ותיק
שאירים
נכות
ניידות
סיעוד
נפגעי עבודה
מזונות
אסירי ציון
בביטוח הלאומי פועלים כבשגרה להקדמת תשלומים סביב מועדי חגים של כלל העדות והדתות בישראל, כדי לאפשר למשפחות ולזכאים להיערך לחג עם המשאבים הכלכליים הנדרשים. הזכאים יוכלו לראות את הזיכוי בחשבונם כבר ביום חמישי הבא.
