משפט נתניהו: זעם בפרקליטות על המכתב החריג של השב"כ

בפרקליטות זועמים: חוות הדעת "הסודית" של השב"כ לטובת נתניהו - לא הועברה אלינו. לכל הפרטים

הפרקליטות פנתה היום (שלישי) לבית המשפט, בבקשה לקבל לידה את חוות הדעת הסודית של השב"כ, לפיה נתניהו לא יוכל להעיד מטעמי ביטחון.

לטענת הפרקליטות, חוות הדעת לא הועברה אליה והיא אף לא קיבלה הודעה מוקדמת על הכוונה להגיש מסמך כזה, למרות שהוא עשוי להשפיע על אופן עדותו של נתניהו בבית המשפט.



נזכיר כי על פי הדיווח של אביעד גליקמן בחדשות 13, בחוות הדעת נקבע כי הגעתו של ראש הממשלה למתן עדות במועדים שנקבעו מסוכנת לביטחונו האישי באופן שמחייב את ביטול המעמד, גם בעת הפסקת האש.

במערכת הביטחון עוקבים בתקופה האחרונה אחר איומים מוגברים, וחוות הדעת של השב"כ מתייחסת לרגישות הביטחונית הגבוהה הקיימת כעת סביב תנועותיו של ראש הממשלה. בעקבות האזהרה החד-משמעית, הוחלט כי נתניהו לא יתייצב בבית המשפט השבוע.



