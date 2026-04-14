בערב יום השואה ואחרי שעות של חיפושים: 9 חולצו מאזור ים המלח

אחרי שנתקעו עם חבל קרוע ונעדרו למשך שעות: חולצו 3 גולשי צוקים שנתקעו בראש מפל בנחל תמרים.

בנוסף לכך, 6 מטיילים שאיבדו את דרכים והיו מנותקי קשר מאז שעות הצהריים אתמול (שני) חולצו גם הם מנחל דרגה, שהיה סגור בהוראת רט"ג.

כ-30 ממתנדבי יחל״צ מגילות עסקו במהלך הלילה ועד שעות הבוקר המוקדמות בשני החילוצים המורכבים. בשני המקרים, החילוצים נדרשו שעות של איתור וחיפושים בסיוע מסוק משטרתי וסריקות רגליות של המחלצים בתנאי שטח קשים.

בסופו של דבר אותרו והוצאו המחולצים התשושים (בנחל תמרים) והרטובים (בנחל דרגה) למיקום בו ניתן היה לפנות אותם עם מסוק משטרתי.