נדחסו לתוך תא האשפה: נחשף ניסיון הברחת שב"חים המוני בשומרון

בודקי רשות המעברים של משרד הביטחון עצרו במעבר חוצה שומרון משאית זבל שהייתה בדרכה למרכז הארץ. בתוך תא האשפה התגלו עשרות שוהים בלתי חוקיים שניסו להסתנן לישראל. כלל המעורבים הועברו לחקירה

בודקי רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון סיכלו היום (שני) ניסיון הברחה חריג במיוחד במעבר חוצה שומרון. משאית זבל שהגיעה מכיוון מזרח נעצרה על ידי הבודקים הביטחוניים במקום, רגע לפני שהיא ממשיכה בדרכה לעבר מרכז הארץ.

במהלך הבידוק הביטחוני במעבר נדהמו הכוחות לגלות כ-40 פלסטינים, שוהים בלתי חוקיים, אשר הסתתרו בתוך תא האשפה של המשאית. השב"חים קיוו כי באמצעות ההסתתרות בתנאים אלו בתוך כלי הרכב יוצא הדופן הם יצליחו לחמוק מעיני כוחות הביטחון ולהסתנן בהצלחה לשטחי ישראל.

מרשות המעברים נמסר כי ניסיון ההסתננות סוכל באופן מלא וכי כלל המעורבים בניסיון ההברחה, בהם נהג המשאית ועשרות הפלסטינים שנתפסו, הועברו להמשך חקירה וטיפול של גורמי הביטחון הרלוונטיי