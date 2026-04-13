בעקבות ההחמרה: מתכונת חצי גמר גביע המדינה בטדי תשתנה

הגבלות פיקוד העורף החדשות בירושלים משפיעות מיד על עולם הספורט. ההתאחדות לכדורגל הודיעה על עצירת המכירה למשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, שצפוי להתקיים במתכונת מצומצמת

בעקבות החמרת הנחיות פיקוד העורף הערב, הכוללות הגבלת התקהלות לעד 5000 אנשים באזור ירושלים, ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (שני) על עצירה מיידית של מכירת הכרטיסים למשחק חצי גמר גביע המדינה. המשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה מתוכנן להתקיים ביום רביעי הקרוב באצטדיון טדי, וכעת מסתמן כי יתקיים תחת המגבלה המחמירה.

מההתאחדות לכדורגל נמסר: לנוכח עדכון ההגבלות הערב על ידי פיקוד העורף, הוחלט לעצור בשלב זה את מכירת הכרטיסים למשחק חצי גמר גביע המדינה ביום רביעי באצטדיון טדי, ירושלים.



תוקף ההנחיות הוא עד מחר בערב ולאחר שיעודכנו תחליט ההתאחדות לכדורגל יחד עם מכבי ת״א ומכבי חיפה כיצד לפעול.

מחר, לאחר קבלת העדכון היומי מפיקוד העורף, יקיימו נציגי ההתאחדות הערכת מצב משותפת יחד עם הנהלות הקבוצות, ובה יוחלט כיצד לפעול לגבי קיום המשחק ואופן חלוקת הכרטיסים תחת המגבלה של 5000 נוכחים באצטדיון.