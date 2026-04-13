החמרה בהנחיות? אירוע חריג ומוזר בפיקוד העורף

הנחיות פיקוד העורף פגו בשעה 18:00 היום (שני), אך טרם פורסמו הנחיות חדשות לציבור.

על פי הדיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש, בשעות האחרונות התקיימו הערכות מצב בפיקוד העורף בנושא, והועלתה המלצה לאישור הדרג המדיני - שר הביטחון כ"ץ, אך עד לשעה זו, לא התקבל אישור דרג מדיני.



קדוש הדגיר זאת כ"אירוע חריג ומוזר שמתנהל כרגע בין פיקוד העורף לשר הביטחון כ"ץ".

עוד הוא טען כי הדבר כבר גורר ספקולציות שונות ביחס לעיכוב התמוה, אבל בשלב זה לא ברור האם אכן צפויה החמרה או הקלה כלשהי בהנחיות לציבור.

גורמי ביטחון טוענים ביממה האחרונה כי המצב נפיץ וכי איראן עלולה לחזור ללחימה נגד ישראל בכל רגע נתון, בייחוד לאור קריסת שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן.