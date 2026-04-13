המו"מ עם ישראל: נשיא לבנון רומז לאפשרות להפסקת אש ממחר

ג'וזף עאון, הנשיא הלבנוני, שוחח עם גורמים תקשורתיים בינלאומיים וערביים, והביע בפניהם אופטימיות רבה, שאפילו הפתיעה רבים בשיחה, לקראת פתיחת המגעים מחר בוושינגטון עם ישראל.

על פי גורמים שנכחו בשיחה, הנשיא הביע אופטימיות גוברת בשם השלטונות בביירות, ביחס לסיכויים להגיע לסיכומים עם ישראל, כאשר עאון אף רמז לסיכוי לא מבוטל כי כבר בפגישת המו"מ הראשונה מחר, תושג הסכמה להפסקת אש, אשר תסלול את הדרך למגעים ישירים מתקדמים וסיום המלחמה.

השיחות המשולשות הדרמטיות צפויות להיפתח מחר בוושינגטון במעמד שגרירי ישראל ולבנון אל ארה"ב, בתיווך וניהול גומרי ממשל אמריקניים.