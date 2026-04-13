הרב אילעאי עופרן לקראת יום השואה: "אל תגידו את זה בנאומים"

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ו, יוצא הרב אילעאי עופרן בקריאה לציבור ולנואמים: אל תגידו את זה

בצל המלחמה המתמשכת והאירועים הביטחוניים הקהרב אילעאי עופרן: "רוצה את החיים שלי בחזרה"שים, הרב אילעאי עופרן מפרסם קריאה נרגשת לנואמים ולציבור הרחב לקראת אירועי יום השואה. הרב מבקש להימנע מהשוואות בין האויבים הנוכחיים – כמו איראן או סינוואר – לבין המשטר הנאצי והיטלר, מתוך חשש לשיבוש זיכרון השואה לדורות הבאים.

"למרות הסיטואציה והנסיבות, ולמרות החיבור המתבקש, אנא מעטו בהשוואות בין האיראנים לנאצים, בין סינוואר להיטלר ובין המלחמה הנוכחית לשואה", כתב הרב עופרן. לדבריו, הבקשה אינה נובעת מחמלה כלפי האויבים הנוכחיים, אלא מתוך דאגה עמוקה לתודעת הדור הצעיר.

"אסור להפוך את היטלר לעוד צורר ברשימה"

הרב עופרן מסביר כי הדור הצעיר, שלא יזכה לשמוע עדויות מכלי ראשון, עלול לצרוב את השואה בתודעתו כ"עוד צרה" שהייתה לעם ישראל לאורך ההיסטוריה, בדומה לגזירות אחרות. לשיטתו, עוצמת הזוועה קשורה באופן ישיר להיותה אירוע חד-פעמי שאין לו אח ורע.

"היו לנו נבוכדנצאר והמן, אנטיוכוס וטיטוס, מסעי צלב וגירוש ספרד, אבל שום דבר לא היה גורף ומוחלט, מסודר ומקיף, כמו ההשמדה הנאצית", מציין הרב. הוא מדגיש כי הנאצים לא ביקשו להשמיד רק את המדינה היהודית או את היהודים שבארצם, אלא כל אדם ממוצא יהודי באשר הוא בכל מקום בעולם.

השוואות כמחיקת עוצמת הזוועה

לדברי הרב עופרן, הניסיון למצוא קווי דמיון בין המלחמה היום לשואה מהווה "נרמול" של גרמניה הנאצית כעוד חוליה בשרשרת האנטישמיות ה"רגילה", ובכך ישנה הקטנה משמעותית של גודל הזוועה הייחודית.

"השואה חייבת להישאר חד פעמית בתודעה שלנו", הוא מסכם. "השוואות אליה הן בהרבה מובנים פשוט הכחשת שואה". הרב אף הוסיף כי עמדתו זו תקפה גם כלפי ביטויים קיצוניים שנאמרו בעבר מצדו השני של המתרס הפוליטי, כמו הכינוי "יודונאצים", המהווה גם הוא זילות של מושגי השואה.