פרידה מגיבור: הלך לעולמו ניר ניצן, מקולות "גבעת התחמושת"

אל"מ (במיל') ניר ניצן, מגיבורי הקרב על שחרור ירושלים ובעל עיטור המופת, הלך לעולמו היום (שני). ניצן, ששירת כסמ"פ בגדוד 66 של חטיבה 55, היה ממפקדי הקרב העקוב מדם על גבעת התחמושת. מעבר לגבורתו בשדה הקרב, הוא נחקק בזיכרון הלאומי כמי שעדותו האישית היוותה את הבסיס למילות השיר האלמותי "גבעת התחמושת".

במהלך הלחימה במלחמת ששת הימים, כאשר הכוח נתקל בהתנגדות ירדנית עזה, פעל ניר ניצן בנחישות יוצאת דופן. הוא ארגן מחדש את הלחימה ונע בראש אנשיו לטיהור התעלות המבוצרות. על אף שנפצע בידו במהלך הקרב, סירב ניצן להתפנות מהשטח, נחבש תחת אש והמשיך להוביל את חייליו עד להשלמת המשימה. על אומץ לבו ודבקותו במטרה הוענק לו עיטור המופת.

הקול שמאחורי המיתוס

ניר ניצן זכה למקום של כבוד בתרבות הישראלית גם בשל עדותו החשופה שניתנה לכתב "במחנה" זמן קצר לאחר המלחמה. עדות זו, שתיארה את רגעי הלחימה הקשים ואת עוז רוחם של הלוחמים, הפכה בלחנו של יאיר רוזנבלום לאחד מנכסי צאן הברזל של המדינה. מילותיו של ניצן, בהן תיאר את גבורת פקודו איתן נאוה ז"ל ואת הרגעים בהם "נשארנו ארבעה", שולבו בשיר כמעט מילה במילה. בזכות כנותו, הפכו העובדות היבשות של הקרב לאתוס גבורה המלווה את מדינת ישראל דורות קדימה.

מירב ארגמן טלר, מ"מ מנכ"ל אתר גבעת התחמושת, ספדה לו: "ניר ניצן גילם בדמותו שילוב נדיר של מפקד וחבר, גבורה עילאית לצד אישיות מיוחדת. גבורתו בשדה הקרב נחקקה בפסקול הישראלי כקול שמאחורי השיר האלמותי 'גבעת התחמושת'. מורשתו תמשיך להדהד בין תעלות הגבעה בכל פעם בה יושמעו המילים שסיפר".

ניר ניצן הותיר אחריו מורשת של פיקוד, רעות וגבורה עילאית, שתמשיך להוות השראה ללוחמי צה"ל ולציבור הישראלי כולו.