בסימן המשפחה היהודית: אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ו

הערב תיפתח ביד ושם עצרת הזיכרון הממלכתית ליום השואה והגבורה, במעמד הנשיא וראש הממשלה. שש משואות יועלו על ידי שורדים שיספרו את סיפורם האישי

מדינת ישראל מציינת הערב (שני) את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כאשר הנושא המרכזי השנה הוא המשפחה היהודית בשואה. אירועי היום ייפתחו רשמית בעצרת הממלכתית בכיכר גטו ורשה ביד ושם, שתשודר בשעה 20:00. במהלך העצרת יישאו דברים נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו, ויו"ר מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו ידליק את אבוקת הזיכרון.

השנה יעלו שש משואות שורדי שואה המייצגים את גבורת המשפחה היהודית: סעדיה בהט, מיכאל סידקו, מרים בר לב, משה הררי, אילנה פלח ואביגדור נוימן. במהלך הערב יוקרנו סרטונים בבימויו של שלמה חזן שיביאו את סיפוריהם האישיים של המשיאים, ואת דבר השורדים תישא חביבה בורסט.





החלק האמנותי של הערב יכלול הופעות של הזמרים רוני דלומי והראל סקעת, קטעי משחק של הדס ירון והנחיה של מירי מיכאלי. תפילות יום הזיכרון יובלו על ידי הרבנים הראשיים לישראל, הרב קלמן מאיר בר והרב דוד יוסף, כאשר את תפילת אל מלא רחמים יישא השורד מנחם נאמן בליווי משמר כבוד של חטיבת הצנחנים.

מחר, יום שלישי כ"ז בניסן, יימשכו אירועי הזיכרון בטקסים רשמיים ופעילויות לציבור הרחב. בשעה 10:00 תישמע צפירת דומיה בת שתי דקות ברחבי הארץ, ולאחריה יחל טקס הנחת הזרים הממלכתי בהשתתפות סמלי השלטון. בין השעות 11:00 ל-12:45 ייערך מעמד לכל איש יש שם באוהל יזכור, בו יוקראו שמות קורבנות השואה.

בשעות הצהריים יתקיים טקס אזכרה מרכזי באוהל יזכור, ולאחריו יד ושם מזמין את הציבור לסיורים מודרכים בתערוכות החדשות זיכרון חי והאחזות בזמן היהודי בתקופת השואה. הסיורים יתקיימו בבית הכנסת של יד ושם וברחבי המוזיאון, והכניסה אליהם מותנית ברישום מוקדם באתר האינטרנט של המוסד. עקב אירועי היום, יד ושם יהיה סגור לכניסת מבקרים במהלך הערב והכניסה לטקסי מחר תתאפשר בהתאם להנחיות המאבטחים והצגת תעודות רלוונטיות.