אראל סג"ל: "זה יום לא טוב למדינת ישראל"

השדרן ‏אראל סג"ל, התייחס היום (שני) בשידור ברדיו 103fm להפסד בבחירות של ראש ממשלת הונגריה, וטען: "עבור מדינת ישראל זה יום לא טוב, אורבן היה ידיד שלנו באיחוד האירופאי והוריד מאיתנו הרבה מאוד גזרות. אורבן עצר את ההגירה, כל אירופה קיבלה הגירה מהמזרח התיכון - בהונגריה אין את זה. הוא הפסיד בגלל הקשרים שלו עם פוטין".

נזכיר כי מנהיג האופוזיציה בהונגריה פטר מדיאר, רשם אמש ניצחון היסטורי על ראש הממשלה ב-16 השנים האחרונות ויקטור אורבן ונמצא בדרכו לזכות ברוב עצום של יותר משני שלישים מהמושבים בפרלמנט, שיאפשר לו לערוך שינויים בחוקה ולבטל שלל רפורמות שנויות במחלוקת שהנהיג אורבן בעשור וחצי האחרון.

אמש התקשר אורבן למדיאר ובירך אותו על ניצחונו בבחירות, וזמן קצר אחר כך הופיע ראש הממשלה היוצא בפני תומכיו והצהיר: "התוצאות ברורות, וזה כואב. נשרת את המדינה מהאופוזיציה. לעולם לא נוותר". בהמשך הלילה, בנאום הניצחון, אמר מדיאר: "החזרנו לעצמנו את המדינה שלנו. זכינו במנדט חסר תקדים".

