האקדמיה ללשון: המילים שאתם אומרים כל יום הן בכלל לא בעברית

האם ידעתם שכשאתם מבקשים "נס קפה" או כותבים ב"לורד", אתם למעשה משווקים מותגים מבלי לשים לב? בפוסט חדש ומסקרן של האקדמיה ללשון העברית, מוסבר כיצד שמות מסחריים מסוימים הפכו עם השנים לשמות גנריים של מוצרים בשפה המדוברת, עד ששכחנו מהו השם המקורי שלהם.

התופעה הזו, שבה מותג חזק כל כך עד שהוא "בולע" את השם הכללי של המוצר, קיימת בעברית כבר עשורים. המקרה המפורסם ביותר הוא אולי ה"פלאפון" – שם של חברה שהפך לשם נרדף למכשיר הטלפון הנייד, או ה"קרטיב" – שהיה בעבר מותג שלגונים מצליח.

מהמחיקון ועד לשמרחום

אז איך נכון לקרוא למוצרים האלו בעברית תקנית, הרחק מעולם הפרסום? האקדמיה מרכזת רשימה של חלופות עבריות למותגים המוכרים:

נס קפה: קפה נמס

טיפקס: מחיקון

זום: פגישה מקוונת

תרמוס: שמרחום

ג'קוזי: אמבט עיסוי

לורד: מַצְבֵּעַ

קוואקר: שיבולת שועל

וזלין: פרפין רך

קרטיב: שלגון קרח

השימוש בשמות המותגים הפך לטבע שני עבור הישראלים, אך באקדמיה מזכירים כי מאחורי כל "שלגון" או "מצבע" מסתתרת שפה עשירה ומדויקת יותר. אז בפעם הבאה שאתם נכנסים ל"פגישה מקוונת" עם כוס "קפה נמס" ביד, תדעו שאתם לא רק חיים בפרסומת – אתם גם מדברים עברית.