ישראלי הציע לאיראן: "אשמש כמחבל מתאבד"

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בחיפה שני כתבי אישום נגד עמי גיידרוב (22) מחיפה, דניס קום מחיפה, סרגיי ליבמן מעכו ואדוארד שובטיוק מת"א, הנאשמים בקשר עם מפעיל איראני, ייצור חומר נפץ בהיקף נרחב, איסוף מידע עבור האויב והיערכות לקידום פיגועים - כל אחד לפי חלקו.

גיידרוב מואשם כי אף תכנן לפגוע בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.



על פי כתבי האישום, שהגישה עו"ד שיקמה נחמיאס מפרקליטות מחוז חיפה, גיידרוב קיים במשך חודשים קשר עם סוכן חוץ שפעל מטעם איראן, וביצע עבורו משימות ביטחוניות רבות. בין היתר, הוא צילם בניינים באזור חיפה, בתים פרטיים ושלטי שמות הדיירים, העביר מיקומים, תמונות וסרטונים של אתרים שאליהם נשלח, מסר מספרי לוחיות רישוי של כלי רכב, עקב אחר כלי רכב, ובהמשך אף תיעד את בסיס חיל הים ואת נמל חיפה, לרבות במסגרת ניסיון לאתר את נושאת המטוסים האמריקאית.

בנוסף, במהלך ימי הלחימה הוא העביר למפעיל האיראני, בזמן אמת, דיווחים על אזעקות, נפילות ותיעוד של מתקפות טילים באזור חיפה.

10 קילו חומר נפץ לפיגועים

גיידרוב נאשם שבהנחיית המפעיל האיראני ייצר חומר נפץ מסוג TATP בתדירות יומיומית ותיעד את שלבי ההכנה עבור המפעיל. בסך הכל ייצר כ-10 ק"ג של חומר נפץ שיועדו לפיגועים. גיידרוב התבקש לייצר את החומר לצורך פגיעה באישיות ציבורית ולשם פיצוץ בתחנת אוטובוס או במקום אחר שבו עלולים להיפגע אנשים. בהמשך הוא הציע למפעיל האיראני לשמש כמפגע מתאבד באמצעות בניית מטען חבלה מאולתר, אך המפעיל האיראני סירב להצעה.

לפי כתב האישום הנוסף, דניס קום סייע לגיידרוב ברכישת ציוד וחומרים שנדרשו לייצור חומר הנפץ, משך עבורו כספים שהתקבלו במטבעות קריפטו, ואף ניסה ליצור קשר ישיר עם המפעיל האיראני כדי לבצע משימות תמורת תשלום.

סיוע לאויב בזמן מלחמה

סרגיי ליבמן נאשם כי ייצר עם גיידרוב חומר נפץ במספר הזדמנויות, ואף השתתף עימו בניסוי פיצוץ של מטען מאולתר. אדוארד שובטיוק נאשם כי קיבל לידיו תיק ובו כמות גדולה של חומר נפץ, והחזיק בו ללא רשות כדין.

לגיידרוב מיוחסות עבירות של סיוע לאויב במלחמה, מסירת ידיעות לאויב, מגע עם סוכן חוץ, פעולה בנשק למטרות טרור, השמדת ראיה והחזקת תחמושת ואביזר לנשק. לשלושת הנאשמים הנוספים מיוחסות, כל אחד לפי חלקו, עבירות של סיוע בייצור חומר נפץ, פעולה בנשק למטרות טרור, ניסיון למגע עם סוכן חוץ והחזקה והובלה של נשק.