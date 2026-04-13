מזל טוב: שורד השבי ואשתו מצפים לילד

שורד השבי אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה, בישרו היום (שני) כי הם מצפים לילד נוסף אח לבנם ראם.

בסרטון מרגש יחד עם בנם, כתב בוחבוט: "הסיפור שלו עוד לא נגמר, הוא ממשיך לגדול".

נזכיר כי בוחבוט הפיק את המסיבה ברעים ביחד עם האחים אושר ומיכאל וקנין, אשר נרצחו במהלך טבח ה-7 באוקטובר. כשהתחילה מתקפת הפתע נשאר ביחד עם האחים וקנין במתחם המסיבה כדי לסייע בפינוי המבלים, בניגוד להפצרות מצד אנשים שונים לעזוב את המתחם.

בוחבוט היה אחראי על נתיב המילוט מהמסיבה וחילץ ביחד עם אנשי המשטרה את המבלים שברחו ברכביהם דרך כביש 232. לאחר שמחבלי החמאס הגיעו לנתיב הפינוי, התחבא מתחת לרכב, אך המחבלים ירו עליו רקטה נגד טנקים והוא נאלץ להתחבא בין העצים שבצד הדרך, משם נחטף

ב-13 באוקטובר 2025, הוא שוחרר מהשבי יחד עם 19 חטופים נוספים.