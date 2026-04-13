התאריך נחשף: עונה 5 של "פאודה" חוזרת

העונה החמישית של "פאודה" בדרך למסך - וכעת נחשפים פרטים ראשונים על מועד החזרה. העלילה תעסוק לראשונה גם באירועי 7 באוקטובר, עם סיפור מורכב ומציאות חדשה

אם לא יחול שינוי במצב הביטחוני, העונה החמישית של סדרת הלהיט "פאודה" צפויה לעלות כבר בחודש הבא. אירוע הפרמיירה נקבע ל-10 במאי, אך נכון לעכשיו הוא כפוף להתפתחויות בשטח.

חוזרים למסך - עם מציאות חדשה

העונה החדשה מתרחשת כשנתיים לאחר אירועי 7 באוקטובר, ולראשונה תיגע גם בטבח ובהשלכותיו. צוות הלוחמים, בראשות דורון קביליו, מתמודד עם המציאות שאחרי - לצד מבצע מורכב לסיכול מגה-פיגוע שמאיים על ישראל.

קאסט עם חיזוק בינלאומי

לצד השחקנים המוכרים, מצטרפת לעונה גם השחקנית הצרפתייה מלאני לורן, יחד עם גל מלכה וריימונד אמסלם, שייקחו חלק בעלילה החדשה.

ב-yes מבהירים כי טרם נקבע מועד סופי לעליית העונה, אך מציינים כי היא צפויה לעלות בקרוב – כשברקע ציפייה גבוהה מאוד מצד הקהל בישראל ובעולם.