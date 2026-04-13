"ציוני נלהב באש ובמים": עיטור הנשיא יוענק לחאבייר מיליי

בשנת ה-78 לעצמאותה של מדינת ישראל, נשיא המדינה יצחק הרצוג יעניק לנשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, את עיטור הנשיא. מדובר בעיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינה, המוענק כהוקרה על מחויבותו העקבית והפומבית של מיליי למדינת ישראל מאז כניסתו לתפקיד בשנת 2023.



הוועדה המייעצת בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, ד"ר יורם דנציגר, המליצה היום (שני) פה אחד על הענקת העיטור לנשיא הארגנטינאי, הודעה שנמסרה לו באמצעות שגריר ארגנטינה בישראל.

במהלך ביקורו הצפוי בישראל, מיליי יזכה לכבוד יוצא דופן כאשר יישא משואה ויחנוך את שגרירות ארגנטינה בירושלים. הנשיא מיליי מפגין תמיכה בלתי מסויגת בישראל בזירה הבינלאומית, עומד לצד משפחות החטופים ומבטא חיבור עמוק לעם היהודי ולמסורתו. במדיניותו, הוא מיצב את ארגנטינה כבעלת ברית מרכזית של ישראל באמצעות צעדים מדיניים וביטחוניים ברורים המשקפים מחויבות לביטחונה ולמעמדה הבינלאומי של המדינה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ציין כי כבר בראשית שנת 2024 בחר מיליי לערוך את ביקורו הממלכתי הראשון בישראל בעיצומה של המלחמה, סיור שכלל ביקור משותף בקיבוץ ניר עוז. לדברי הרצוג, מיליי הציע חברות אמיצה ושותפות אמת ברגעים הקשים ביותר, ומוביל מדיניות ברורה לצידה של ישראל כציוני נלהב גם כאשר הפניית גב לישראל הפכה רווחת בעולם.



עיטור הנשיא מוענק לאלו שתרמו תרומה יוצאת דופן למדינה או לאנושות, והטקס הרשמי להענקתו יתקיים בבית הנשיא בהמשך ביקורו