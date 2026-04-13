אחרי הסערה ברשת: חנה לסלאו שוקלת לוותר על המשואה

זמן קצר לאחר שנבחרה להשיא משואה בטקס יום העצמאות, השחקנית והקומיקאית חנה לסלאו שוקלת לוותר על ההשתתפות - כך פורסם ב-N12.

נגד חיילי צה"ל?

לסלאו עומדת בימים האחרונים במרכז סערה ברשת, לאחר שנשמעו נגדה טענות כי התבטאה בעבר נגד חיילי צה"ל. בעקבות הביקורת, הבהירה כי הדברים שיוחסו לה אינם נכונים, וכי מעולם לא יצאה נגד החיילים – אלא להפך, היא מביעה הערכה עמוקה לצה"ל ולמשרתיו.

עם היוודע בחירתה להשיא משואה, סיפרה לסלאו כי מדובר ברגע מרגש במיוחד עבורה. לדבריה, היא לא התלבטה לרגע כשהתבשרה על הבחירה, והדגישה כי בעיניה טקס המשואות הוא אירוע ממלכתי שמעל לפוליטיקה. עוד שיתפה כי חשבה על הוריה, ניצולי השואה, כשקיבלה את הבשורה.

חנה לסלאו צילום: (צילום: איציק בירן)

הביקורת וההתלבטות החדשה

למרות הדברים, הביקורת הציבורית לא שככה – וכעת נראה כי היא משפיעה גם על ההחלטה עצמה. לפי הדיווח, לסלאו שוקלת מחדש את השתתפותה בטקס, על רקע הסערה סביב שמה.

נכון לעכשיו, לא התקבלה החלטה סופית, אך האפשרות שתוותר על הדלקת המשואה כבר נשקלת.